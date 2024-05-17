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Авторы Total War разрабатывают стратегию по «Звёздным войнам» — СМИ

Авторы Total War разрабатывают стратегию по «Звёздным войнам» — СМИ
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По данным издания DualShockers, студия Creative Assembly, известная разработкой игр серии Total War, трудится сразу над трёмя новыми частями франшизы. Самое интересное — одна из них по «Звёздным войнам».

Последней выпущенной игрой серии Total War была прошлогодняя Total War: Pharaoh, разработанная Creative Assembly Sofia и изданная SEGA. Авторы, кстати, планируют и дальше активно обновлять и поддерживать стратегию.

Источники DualShockers не смогли поделиться дополнительными деталями разрабатываемых тайтлов и назвать их даже примерную дату выхода.

Официально о разработке новых частей Creative Assembly не заявляла, особенно по «Звёздным войнам». Возможно, анонс хотели сделать чуть позже и к чему-либо приурочить.

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