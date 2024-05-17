Илон Маск официально переименовал Twitter — теперь это соцсеть X

17 мая предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Twitter полностью перешла на новый домен X.com. Это значит, что отныне все ссылки на «Твиттер» автоматически переадресовываются на новый URL-адрес.

Вместе с полноценной сменой домена соцсеть встречает пользователей надписью о том, что теперь сервис действительно зовётся иначе. Однако при этом «настройки конфиденциальности и защита данных остались прежними».

Пользователи соцсети тем временем заявляют, что продолжат использовать оригинальное название портала — «Твиттер». Именно так проект назвал создатель сервиса Джек Дорси в 2006 году, пока Илон Маск не приобрёл соцсеть в октябре 2022-го. После этого сайт претерпел серьёзные изменения, включая смену дизайна и домена.