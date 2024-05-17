Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Илон Маск официально переименовал Twitter — теперь это соцсеть X

Илон Маск официально переименовал Twitter — теперь это соцсеть X
Комментарии

17 мая предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Twitter полностью перешла на новый домен X.com. Это значит, что отныне все ссылки на «Твиттер» автоматически переадресовываются на новый URL-адрес.

Вместе с полноценной сменой домена соцсеть встречает пользователей надписью о том, что теперь сервис действительно зовётся иначе. Однако при этом «настройки конфиденциальности и защита данных остались прежними».

Пользователи соцсети тем временем заявляют, что продолжат использовать оригинальное название портала — «Твиттер». Именно так проект назвал создатель сервиса Джек Дорси в 2006 году, пока Илон Маск не приобрёл соцсеть в октябре 2022-го. После этого сайт претерпел серьёзные изменения, включая смену дизайна и домена.

Материалы по теме
Илон Маск доигрался: его проделки с «Твиттером» ожидаемо привели к серьёзным последствиям
Илон Маск доигрался: его проделки с «Твиттером» ожидаемо привели к серьёзным последствиям
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android