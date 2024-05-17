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Стартовали съёмки шпионского детектива «Разящий луч» про времена холодной войны

Стартовали съёмки шпионского детектива «Разящий луч» про времена холодной войны
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РЕН ТВ и Star Media Vision при поддержке Института развития интернета приступили к съёмкам шпионского детектива «Разящий луч». В первый сезон войдёт восемь эпизодов, даты премьеры у шоу пока нет.

Действие сериала развернётся в период холодной войны. КГБ СССР встревожен попытками ЦРУ проникнуть в секреты лаборатории нобелевского лауреата Николая Басова, разрабатывающей лазеры для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин вербует бывшего сотрудника лаборатории, который должен стать каналом дезинформации для американцев. Все идёт по плану, пока однажды Ким не сталкивается с очень опытной и изощрённой противницей – агентом ЦРУ с позывным Леонардо.

Главные роли в сериале исполнят Евгений Харитонов («Мастер и Маргарита»), Кирилл Гребенщиков («Такси под прикрытием»), Иван Колесников («Движение вверх») и Дарья Мороз («Клиника счастья»). Режиссёром проекта выступит Алексей Мурадов («Зло»).

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