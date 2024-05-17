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Актёр Александр Мартынов рассказал о подработках из-за отсутствия работы в кино

Актёр Александр Мартынов рассказал о подработках из-за отсутствия работы в кино
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Актёр Александр Стекольников, известный зрителям по роли Вали Будейко в сериале «Универ», рассказал, что из-за привязанности к шоу ТНТ, его перестали приглашать на съёмки в другие проекты.

Из-за этого у актёра были проблемы с деньгами. Чтобы их избежать, артист подрабатывал курьером и даже таксистом. По словам Стекольникова, съёмки в сериале «Универ. 13 лет спустя» буквально спасли его как в финансовом, так и в моральном планах.

К тому же ранее артист заявлял, что ему понравилась сюжетная ветка Вали в «Универе. 13 лет спустя». Персонаж развивается, считает актёр.

Актёр надеется, что этот проект принесёт коммерческий успех и будет популярен еще много лет, так как он считает, что данные герои любимы миллионами зрителей.

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