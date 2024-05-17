В Доме Динамо пройдёт стрим гранд-финала турнира BB Dacha Belgrade 2024 по CS 2

Гранд-финал турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 будет показан в культурно-досуговом пространстве BetBoom Дом Динамо в Москве.

Решающая серия чемпионата в Сербии состоится 19 мая. Начало противостояния запланировано на 16:00 по московскому времени. К просмотру гранд-финала в Доме Динамо могут присоединиться любые желающие старше 18 лет бесплатно по предварительной регистрации.

Площадка расположена по адресу: Красная площадь, 3. ГУМ, 1-я линия, 2-й этаж. Вход на углу Красной площади и Никольской улицы через «Динамо СТОр».

Турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 проходит в LAN-формате в период с 14 по 19 мая в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 8 коллективов сражаются за призовой фонд в размере $ 500 тыс. На данный момент в плей-офф чемпионата уже прошли такие команды, как MOUZ и Team Spirit.