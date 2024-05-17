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Вышел трейлер аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» — премьера в июле

Вышел трейлер аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» — премьера в июле
Аудио-версия:
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17 мая состоялась премьера полноценного трейлера романтического аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». В ролике показали главных героев шоу и ряд забавных ситуаций. Аниме начнёт выходить в июле этого года, однако точная дата пока не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале KADOKAWAanime. Права на видео принадлежат Kadokawa.

Согласно синопсису, русская девочка по имени Алиса Михайловна Кудзё поступает в частный японский институт и постоянно флиртует с соседом по парте Масатику Кузе на русском языке. Алиса влюблена в одногруппника и думает, что он её не понимает, однако Масатика тоже знает русский.

Голос главной героине подарила 31-летняя певица и радиоведущая Сумирэ Уэсака. Она отлично владеет русским языком и активно популяризирует русскую культуру в Японии.

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