Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый трейлер вестерна «Горизонты: Часть 1» с Кевином Костнером

Вышел новый трейлер вестерна «Горизонты: Часть 1» с Кевином Костнером
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала второй трейлер фильма «Горизонты: Часть 1». Картина выйдет в двух частях, в том числе и в России: 27 июня и 15 августа соответственно.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures International. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

«Горизонты» расскажут эпичную историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширении страны в сторону Дикого Запада. Дилогия во многом посвящена противостоянию американского правительства и коренного населения Америки — индейцев.

Главную роль в обеих картинах исполнил Кевин Костнер («Танцующий с волками») — он же впервые за 20 лет выступил и режиссёром вестерна. В лентах также снялись Сэм Уортингтон («Аватар»), Сиенна Миллер («Снайпер») и Майкл Рукер («Настоящий детектив»). Дебютный показ первой ленты состоится на Каннском кинофестивале вне конкурсной программы.

Материалы по теме
Вестерн «Горизонты: Часть 1» Кевина Костнера продлится три часа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android