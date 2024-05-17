Вышел новый трейлер вестерна «Горизонты: Часть 1» с Кевином Костнером

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала второй трейлер фильма «Горизонты: Часть 1». Картина выйдет в двух частях, в том числе и в России: 27 июня и 15 августа соответственно.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures International. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

«Горизонты» расскажут эпичную историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширении страны в сторону Дикого Запада. Дилогия во многом посвящена противостоянию американского правительства и коренного населения Америки — индейцев.

Главную роль в обеих картинах исполнил Кевин Костнер («Танцующий с волками») — он же впервые за 20 лет выступил и режиссёром вестерна. В лентах также снялись Сэм Уортингтон («Аватар»), Сиенна Миллер («Снайпер») и Майкл Рукер («Настоящий детектив»). Дебютный показ первой ленты состоится на Каннском кинофестивале вне конкурсной программы.