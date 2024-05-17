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Результат матча Virtus.pro — Team Falcons (BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS2)

Российская Virtus.pro вылетела с BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2
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Российская команда Virtus.pro потерпела второе поражение в групповой стадии турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс. и покинула соревнование.

В десайдере Virtus.pro вновь столкнулась с датской Team Falcons, которую ранее «медведи» всухую обыграли в рамках сербского чемпионата. Несмотря на лёгкую победу до этого, в решающем противостоянии VP не смогла одолеть «соколов» и уступила им со счётом 1:2.

CS 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 . Группа A
17 мая 2024, пятница. 15:00 МСК
Virtus.pro
Окончен
1 : 2
Team Falcons

В итоге коллектив из России покинул BetBoom Dacha Belgrade 2024, завершив выступление на 5-6-м месте и оставшись без призовых. Три из четырёх российских команд, получивших приглашение на соревнование, вылетели с турнира по итогам групповой стадии. В плей-офф регион будет представлять лишь Team Spirit.

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