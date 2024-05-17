$ 5 млн призовой и семь отборочных — появились подробности Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Организаторы международного чемпионата Esports World Cup поделились подробностями турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2, который пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля в Саудовской Аравии.

В анонсе подтверждается информация о том, что соревнование по Dota 2 пройдёт с 4 по 21 июля 2024 года, а общий призовой фонд турнира составит $ 5 млн.

Материалы по теме Стали известны даты проведения турнира Esports World Cup 2024 с призовым фондом $ 60 млн

Распределение призового фонда Riyadh Masters 2024

1-е место: $ 1,5 млн

2-е место: $ 800 тыс.

3-е место: $ 600 тыс.

4-е место: $ 400 тыс.

5-6-е место: $ 300 тыс.

7-8-е место: $ 200 тыс.

9-12-е место: $ 100 тыс.

13-14-е место: $ 70 тыс.

15-16-е место: $ 40 тыс.

17-18-е место: $ 25 тыс.

19-20-е место: $ 15 тыс.

Формат Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Всего чемпионат будет разделён на три этапа. Первая стадия под названием плей-ин пройдёт с 4 по 7 июля. На данном этапе 12 участников, которые не попали в топ-8 EPT-рейтинга, будут разделены на две группы по шесть команд.

Игры пройдут в формате round-robin с best-of-2 матчами. Ростеры из топ-3 каждой группы сразу пройдут в следующую стадию, шестые места автоматически покинут ивент, а четвёртые места сразятся с пятыми из противоположной группы за право продолжить выступление на турнире.

Второй этап — групповая стадия (10-14 июля). К лучшим составам плей-ин присоединятся команды из топ-8 EPT-рейтинга. Все коллективы будут разделены на две группы по восемь ростеров. Схема игр та же, как и на предыдущем этапе. В итоге топ-1-4 групп пройдут в верхнюю сетку плей-офф, 5-6-е места — в нижнюю, а 7-8-е — покинут Riyadh Masters 2024.

Наконец, завершит чемпионат плей-офф (16-21 июля) с best-of-3 сериями вплоть до гранд-финала, который пройдёт в best-of-5 формате.

Материалы по теме Российская BetBoom Team и ещё две команды первыми прошли на Esports World Cup по Dota 2

Распределение слотов на Riyadh Masters 2024

Всего в рамках соревнования выступят 20 команд, среди которых:

восемь коллективов получат прямые приглашения на основе рейтинга ESL Pro Tour (27 мая);

пять составов будут приглашены на основе региональных рейтингов EPT (1 июня);

семь ростеров отберутся на ивент по итогам региональных отборочных: Восточная Европа, Северная Америка, Юго-Восточная Азия (2 июня), Западная Европа, Ближний Восток и Северная Африка, Южная Америка, Китай (4 июня).

Всего в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2024 пройдёт более 19 турниров по различным дисциплинам. Общий призовой фонд соревнования превысит $ 60 млн.