$ 5 млн призовой и семь отборочных — появились подробности Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Организаторы международного чемпионата Esports World Cup поделились подробностями турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2, который пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля в Саудовской Аравии.
В анонсе подтверждается информация о том, что соревнование по Dota 2 пройдёт с 4 по 21 июля 2024 года, а общий призовой фонд турнира составит $ 5 млн.
Распределение призового фонда Riyadh Masters 2024
- 1-е место: $ 1,5 млн
- 2-е место: $ 800 тыс.
- 3-е место: $ 600 тыс.
- 4-е место: $ 400 тыс.
- 5-6-е место: $ 300 тыс.
- 7-8-е место: $ 200 тыс.
- 9-12-е место: $ 100 тыс.
- 13-14-е место: $ 70 тыс.
- 15-16-е место: $ 40 тыс.
- 17-18-е место: $ 25 тыс.
- 19-20-е место: $ 15 тыс.
Формат Riyadh Masters 2024 по Dota 2
Всего чемпионат будет разделён на три этапа. Первая стадия под названием плей-ин пройдёт с 4 по 7 июля. На данном этапе 12 участников, которые не попали в топ-8 EPT-рейтинга, будут разделены на две группы по шесть команд.
Игры пройдут в формате round-robin с best-of-2 матчами. Ростеры из топ-3 каждой группы сразу пройдут в следующую стадию, шестые места автоматически покинут ивент, а четвёртые места сразятся с пятыми из противоположной группы за право продолжить выступление на турнире.
Второй этап — групповая стадия (10-14 июля). К лучшим составам плей-ин присоединятся команды из топ-8 EPT-рейтинга. Все коллективы будут разделены на две группы по восемь ростеров. Схема игр та же, как и на предыдущем этапе. В итоге топ-1-4 групп пройдут в верхнюю сетку плей-офф, 5-6-е места — в нижнюю, а 7-8-е — покинут Riyadh Masters 2024.
Наконец, завершит чемпионат плей-офф (16-21 июля) с best-of-3 сериями вплоть до гранд-финала, который пройдёт в best-of-5 формате.
Распределение слотов на Riyadh Masters 2024
Всего в рамках соревнования выступят 20 команд, среди которых:
- восемь коллективов получат прямые приглашения на основе рейтинга ESL Pro Tour (27 мая);
- пять составов будут приглашены на основе региональных рейтингов EPT (1 июня);
- семь ростеров отберутся на ивент по итогам региональных отборочных: Восточная Европа, Северная Америка, Юго-Восточная Азия (2 июня), Западная Европа, Ближний Восток и Северная Африка, Южная Америка, Китай (4 июня).
Всего в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2024 пройдёт более 19 турниров по различным дисциплинам. Общий призовой фонд соревнования превысит $ 60 млн.