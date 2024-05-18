«Веном: Последний танец» станет финалом для Тома Харди

На этой неделе один из руководителей Sony Pictures Том Ротман дал интервью журналистам издания Deadline. В ходе разговора Ротман заявил, что «Веном: Последний танец» будет последним фильмом о симбиоте с Томом Харди.

По его словам, третья картина про похождения Венома и Эдди Брока носит такое же важное значение для фанатов, как и следующая лента про Человека-паука с Томом Холландом. Никакие дополнительные подробности Ротман не раскрыл.

Сюжет «Венома 3» держится в секрете. Можно предположить, что фильм будет как-то связан с киновселенной Marvel, поскольку Эдди Брок в исполнении Харди побывал в ней, хотя быстро вернулся в родную вселенную. Это показывали в сцене после титров «Человека-паука: Нет пути домой».

Мировая премьера картины состоится 25 октября этого года.