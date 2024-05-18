Актёр Джереми Реннер несколько раз уснул во время съёмок «Мэра Кингстауна»

Недавно актёр Джереми Реннер пообщался с журналистами издания Los Angeles Times. В ходе разговора звезда рассказала, с какими трудностями столкнулась после восстановления от страшного инцидента со снегоуборочной машиной, который произошёл в январе 2023 года.

По словам Реннера, на съёмках сериала «Мэр Кингстауна» он несколько раз засыпал, поскольку уставал от количества работы.

Они сказали: «Камера, мотор!» И я вырубился. Мы поняли, что я слишком переутомился, работал чересчур много часов и слишком много дней подряд.

После данной ситуации продюсеры шоу вместе с Реннером составили актёру график, учитывающий его потребности. Например, в нём отводилось время на растяжку и физические упражнения на съёмочной площадке.

Премьера третьего сезона «Мэра Кингстауна» стартует 2 июня — в продолжение войдёт 10 эпизодов.