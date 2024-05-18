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Чарли Хитон и Наталья Дайер — на новых кадрах со съёмок 5-го сезона «Очень странных дел»

Чарли Хитон и Наталья Дайер — на новых кадрах со съёмок 5-го сезона «Очень странных дел»
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Один из создателей «Очень странных дел» Росс Даффер опубликовал в одной из своих соцсетей целый ворох кадров со съёмок сериала. На фото изображены Чарли Хитон (Джонатан) и Наталья Дайер (Нэнси), BMW героя Джо Кири (Стив), а также их совместные кадры с шоураннерами проекта.

Пятый сезон «Очень странных дел» станет финальным и завершит эту большую историю, начатую в первом сезоне. Его премьеру не стоит ждать раньше середины 2025 года. Актриса Милли Бобби Браун заявляла в начале марта, что съёмки финального сезона «Очень странных дел» завершатся через девять месяцев.

Четыре сезона «Очень странных дел» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Netflix. К сожалению, в России сервис не работает.

Новые кадры со съёмок

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

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