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Опубликован релизный трейлер XDefiant — конкурента Call of Duty от Ubisoft

Опубликован релизный трейлер XDefiant — конкурента Call of Duty от Ubisoft
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На этой неделе разработчики скандального шутера XDefiant из французской студии Ubisoft опубликовали релизный трейлер игры. В нём авторы показали стильный синематик.

Выход XDefiant состоится уже 21 мая на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Ubisoft.

XDefiant — соревновательный шутер в духе Call of Duty, за создание которого отвечает Марк Рубин — он работал на Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Ghosts и частично над Call of Duty: Infinite Warfare.

Изначально игру планировали выпустить ещё летом 2023 года, но постоянно откладывали выход то из-за проблем при сертификации, то из-за доработок для повышения качества.

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