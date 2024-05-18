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Team Spirit выбила перуанскую BOOM с PGL Wallachia по «Доте»

Team Spirit выбила перуанскую BOOM с PGL Wallachia по «Доте»
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Российско-украинский состав Team Spirit по Dota 2 одержал победу в матче нижней сетки плей-офф PGL Wallachia Season 1, глобального топ-турнира с призовым фондом $ 1 млн.

«Драконы» достаточно уверенно обыграли BOOM Esports из Перу, матч завершился со счётом 2:0. И если на первой карте ситуация оставалась равной почти полчаса, то вторая игра завершилась очень быстро — всего за 28 минут.

Dota 2. PGL Wallachia Season 1 . 1/4 финала (нижняя сетка)
18 мая 2024, суббота. 10:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
BOOM Esports

Таким образом, BOOM покидает чемпионат, заняв 5–6-е место и получив $ 60 тыс. Team Spirit же обеспечила себе место в топ-4 и уже вечером сыграет следующий матч — против G2.iG из Китая.

PGL Wallachia Season 1 проходит в столице Румынии с 10 по 19 мая. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн, $ 300 тыс. получит победитель.

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