Team Spirit выбила перуанскую BOOM с PGL Wallachia по «Доте»

Российско-украинский состав Team Spirit по Dota 2 одержал победу в матче нижней сетки плей-офф PGL Wallachia Season 1, глобального топ-турнира с призовым фондом $ 1 млн.

«Драконы» достаточно уверенно обыграли BOOM Esports из Перу, матч завершился со счётом 2:0. И если на первой карте ситуация оставалась равной почти полчаса, то вторая игра завершилась очень быстро — всего за 28 минут.

Таким образом, BOOM покидает чемпионат, заняв 5–6-е место и получив $ 60 тыс. Team Spirit же обеспечила себе место в топ-4 и уже вечером сыграет следующий матч — против G2.iG из Китая.

PGL Wallachia Season 1 проходит в столице Румынии с 10 по 19 мая. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн, $ 300 тыс. получит победитель.