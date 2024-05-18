Вышел трейлер драматического фильма «Мой пингвин» с Жаном Рено — премьера 16 августа

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Кинокомпания Schurmann Filmes опубликовала полноценный трейлер драматического фильма «Мой пингвин» с Жаном Рено («Леон», «Васаби»). В ролике показали очаровательного пингвина и несколько завораживающих видов.

Видео доступно на YouTube-канале RoadsideFlix. Права на видео принадлежат Schurmann Filmes.

В основе сюжета лежит реальная трогательная история о пингвине, которого спас деревенский рыбак. После этого они становятся настолько близкими друзьями, что даже бескрайний океан не может их разделить.

Также в актёрский состав вошли Адриана Барраса, Талма де Фрейтас, Маурисио Ксавьер, Рочи Эрнандес, Николас Франчелла, Вилсон Рабело, Алексия Мойано, Хуан Хосе Гарница, Дуда Гальвао и другие. Кресло режиссёра занял Дэвид Шурманн («Маленький секрет»).

Мировая премьера «Моего пингвина» состоится 16 августа. До российских кинотеатров картина доберётся только в сентябре.