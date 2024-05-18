Российская Team Spirit вошла в топ-3 на PGL Wallachia по «Доте» с призовым $ 1 млн

Состав Team Spirit по Dota 2 гарантированно займёт место в тройке лучших по итогам глобального чемпионата PGL Wallachia Season 1, проходящего в эти дни в столице Румынии.

В матче нижней сетки пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова уверенно переиграла китайскую G2.iG в двух сетах.В итоге команда из Поднебесной заняла четвёртое место и покинула турнир, заработав $ 80 тыс.

Завтра, 19 мая, состоятся решающие матчи в рамках топ-турнира. Сначала Team Spirit сыграет против арабской Team Falcons, а позже победитель встретится в финале с Xtreme Gaming из Китая.

Фото: Liquipedia

Турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 проходит в Бухаресте с 10 по 19 мая. Общий призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн, $ 300 тыс. получит победитель.