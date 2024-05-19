Остин Батлер и Том Харди — на персональных постерах фильма «Байкеры»

На этой неделе кинокомпания Universal Pictures опубликовала персональные постеры фильма «Байкеры». На них изображены герои актёров Остина Батлера («Властелины воздуха»), Тома Харди («Веном») и Джоди Комер («Последняя дуэль»).

Напомним, лента посвящена вымышленному клубу байкеров, который со временем разрастается и превращается в опасную банду. Вместе с Харди и Батлером в ленте сыграли Джоди Комер, Майкл Шеннон, Бойд Холбрук, Дэймон Херриман, Тоби Уоллес, Эмори Коэн и Норман Ридус.

Кресло режиссёра картины занял Джефф Николс («Огнестрельные истории», «В сияющем городе»). Продюсерами фильма выступили Сара Грин, Арнон Милчен и Брайан Кавана-Джонс.

Мировая премьера «Байкеров» состоится 21 июня.

Персональные постеры

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures