Остин Батлер и Том Харди — на персональных постерах фильма «Байкеры»

На этой неделе кинокомпания Universal Pictures опубликовала персональные постеры фильма «Байкеры». На них изображены герои актёров Остина Батлера («Властелины воздуха»), Тома Харди («Веном») и Джоди Комер («Последняя дуэль»).
Напомним, лента посвящена вымышленному клубу байкеров, который со временем разрастается и превращается в опасную банду. Вместе с Харди и Батлером в ленте сыграли Джоди Комер, Майкл Шеннон, Бойд Холбрук, Дэймон Херриман, Тоби Уоллес, Эмори Коэн и Норман Ридус.
Кресло режиссёра картины занял Джефф Николс («Огнестрельные истории», «В сияющем городе»). Продюсерами фильма выступили Сара Грин, Арнон Милчен и Брайан Кавана-Джонс.
Мировая премьера «Байкеров» состоится 21 июня.
Персональные постеры
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures