Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Остин Батлер и Том Харди — на персональных постерах фильма «Байкеры»

Остин Батлер и Том Харди — на персональных постерах фильма «Байкеры»
Комментарии

На этой неделе кинокомпания Universal Pictures опубликовала персональные постеры фильма «Байкеры». На них изображены герои актёров Остина Батлера («Властелины воздуха»), Тома Харди («Веном») и Джоди Комер («Последняя дуэль»).

Напомним, лента посвящена вымышленному клубу байкеров, который со временем разрастается и превращается в опасную банду. Вместе с Харди и Батлером в ленте сыграли Джоди Комер, Майкл Шеннон, Бойд Холбрук, Дэймон Херриман, Тоби Уоллес, Эмори Коэн и Норман Ридус.

Кресло режиссёра картины занял Джефф Николс («Огнестрельные истории», «В сияющем городе»). Продюсерами фильма выступили Сара Грин, Арнон Милчен и Брайан Кавана-Джонс.

Мировая премьера «Байкеров» состоится 21 июня.

Персональные постеры

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер драматического фильма «Мой пингвин» с Жаном Рено — премьера 16 августа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android