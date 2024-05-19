Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дэдпул, Росомаха и Шон Леви — на новом кадре со съёмок «Дэдпула 3»

Дэдпул, Росомаха и Шон Леви — на новом кадре со съёмок «Дэдпула 3»
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно был опубликован новый кадр со съёмок картины «Дэдпул 3» — на нём оказались изображены Дэдпул, Росомаха и режиссёр ленты Шон Леви. Вероятно, фотография была сделана с недавних досъёмок фильма.

Картина «Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

До этого режиссёр ленты Шон Леви рассказал, что «Дэдпул 3» создавался как для фанатов франшизы, так и для абсолютно новых зрителей. Поэтому посмотреть третью часть приключений знаменитого болтливого наёмника Уэйда Уилсона можно будет и без знания контекста других проектов Marvel.

Мировая премьера картины состоится 26 июля.

Новый кадр со съёмок

Фото: Marvel

Материалы по теме
«Мы покажем нечто иное»: Шон Леви — о «Дэдпуле 3» в рамках новой стратегии Disney
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android