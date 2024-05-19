Дэдпул, Росомаха и Шон Леви — на новом кадре со съёмок «Дэдпула 3»

Недавно был опубликован новый кадр со съёмок картины «Дэдпул 3» — на нём оказались изображены Дэдпул, Росомаха и режиссёр ленты Шон Леви. Вероятно, фотография была сделана с недавних досъёмок фильма.

Картина «Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

До этого режиссёр ленты Шон Леви рассказал, что «Дэдпул 3» создавался как для фанатов франшизы, так и для абсолютно новых зрителей. Поэтому посмотреть третью часть приключений знаменитого болтливого наёмника Уэйда Уилсона можно будет и без знания контекста других проектов Marvel.

Мировая премьера картины состоится 26 июля.

Новый кадр со съёмок