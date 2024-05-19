Сенуа и кровожадный монстр — на новых скриншотах Hellblade 2

Разработчики психологического экшена Senua's Saga: Hellblade 2 из Ninja Theory опубликовали целый ворох новых скриншотов игры. На них попали завораживающие виды, главная героиня Сенуа и кровожадный монстр.

События сиквела продолжат сюжет первой части. Сенуа возвращается домой, однако в родных краях её считают изгоем и относятся с опаской. Затем на деревню протагонистки нападают викинги и гиганты, поэтому она вступает с ними в противостояние.

Ранее тайтл получил в Австралии высочайший возрастной рейтинг, который выдают крайне редко. Новой игре от Ninja Theory присвоили рейтинг R 18+ — проект доступен только лицам, достигшим 18-летнего возраста.

Релиз Hellblade 2 состоится 21 мая на ПК (в Steam и Microsoft Store) и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass, в том числе на русском языке.

Новые скриншоты

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft