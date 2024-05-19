Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат матча Team Spirit — Team Falcons (PGL Wallachia Season 1 по Dota 2)

Team Spirit прошла в гранд-финал турнира PGL Wallachia Season 1, обыграв Team Falcons
Аудио-версия:
Комментарии

Российская Team Spirit прошла в гранд-финал турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн

В финале нижней сетки «драконы» встретились с Team Falcons, которая выступает на ивенте в Румынии с заменой. Team Spirit удалось одолеть команду Аммара ATF Ассафа в ходе напряжённой борьбы за выход в гранд-финал соревнования.

Dota 2. PGL Wallachia Season 1 . Финал (нижняя сетка)
19 мая 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 2
Team Spirit

В итоге «соколы» в рамках PGL Wallachia Season 1 заняли третье место и заработали $ 120 тыс. Это будет первый гранд-финал тир-1 соревнования в этом сезоне, который пройдёт без Team Falcons.

Что касается Team Spirit, у российской команды обратная ситуация — гранд-финал PGL Wallachia Season 1 станет первым для «драконов» в текущем сезоне. В решающей серии ивента «спириты» встретятся с китайской Xtreme Gaming, которая ранее на этом турнире обыграла Team Spirit со счётом 2:0.

Материалы по теме
Китайская Xtreme Gaming победила на Elite League по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android