«Не хватает рук за всё браться»: игроки VP по CS 2 — о текущих результатах команды

Капитан состава Virtus.pro по Counter-Strike 2 Джами Jame Али и новичок ростера Денис Electronic Шарипов поделились своими мыслями о результатах команды на последних турнирах.

Говоря о вылете с турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024, Электроник обратил внимание на то, что для обновлённого ростера «медведей» это лишь второй турнир и команде ещё есть куда расти.

У нас опыта игры друг с другом не так много. Это всего лишь второй турнир, и у нас есть действительно много всего, над чем нужно работать. Просто важно понимать, что это рабочие моменты, и нужно стремиться дальше и продолжать работать в том же ключе, в котором мы работаем. Нам нужно немного времени, чтобы больше прочувствовать друг друга. Я думаю, что нам есть куда расти во всех аспектах. Наверное, больше в командном плане и коммуникации.

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Джейм, в свою очередь, признался, что на текущий момент у состава очень много различных задач и на решение каждой из них коллективу пока не хватает времени.

Результаты неутешительные. Мап-пул и малое количество тренировочных дней дают о себе знать. Мы пытаемся найти свою игру. [...] До IEM Dallas 2024 у нас около недели. Не знаю по поводу отдыха, сколько он будет длиться и будет ли он вообще. Помимо всех замен, реструктуризации, у нас ещё новая карта Dust 2 — её тоже надо обсудить. Но не хватает времени. Не хватает рук за всё браться.

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Киберспортсмен Денис Electronic Шарипов присоединился к составу Virtus.pro по Counter-Strike 2 чуть больше месяца назад. Вместе с ним «медведи» заняли 5–8-е место на ESL Pro League Season 19, а также 5–6-е место на BetBoom Dacha Belgrade 2024.