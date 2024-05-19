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Съёмки хоррора «Крик 7» начнутся в сентябре

Съёмки хоррора «Крик 7» начнутся в сентябре
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На этой неделе стало известно, что съёмки хоррора «Крик 7» начнутся в сентябре этого года. Сколько по времени они продлятся и где будут проходить, пока не раскрывается.

Режиссёром «Крика 7» выступит Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика». Ранее стало известно, что к серии хорроров вернётся Нив Кэмпбелл — звезда первых частей франшизы. Подробности сюжета будущего фильма ещё неизвестны.

В какой-то момент выход новой части серии стоял под вопросом, поскольку от съёмок в картине отказались две исполнительницы главных ролей — Мелисса Баррера и Дженна Ортега. Первую отстранили от работы из-за её высказываний на тему израильско-палестинского конфликта, а вторая не смогла договориться со студией по поводу повышения гонорара.

Сроки и дата премьеры седьмой части не сообщаются.

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