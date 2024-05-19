Постапокалипсис грядёт: первый тизер нового сезона Fortnite — «Вдребезги»

Разработчики Fortnite опубликовали в соцсети X (ранее Twitter) тизер нового сезона королевской битвы под названием «Вдребезги» (Wrecked). Третий сезон пятый главы стартует в игре уже 24 мая — его главной темой станет постапокалипсис.

Видео доступно на YouTube-канале Perfect Score. Права на видео принадлежат Epic Games.

Ожидается, что за время его проведения в Fortnite пройдёт коллаборация с Fallout, Monster JAM и Mad Max (Фуриоса: Хроники Безумного Макса). Подробности пока не раскрываются, однако наверняка стоит ждать кипы свежих костюмов, раскрасок для кирок, рюкзаков, глайдеров и так далее. Карта игры тоже каким-то образом видоизменится.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.