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Джуд Лоу и Эдди Марсан — в дублированном трейлере фильма «Игра королевы»

Джуд Лоу и Эдди Марсан — в дублированном трейлере фильма «Игра королевы»
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На этой неделе был опубликован дублированный трейлер исторической картины «Игра королевы» с Джуд Лоу и Эдди Марсаном. В ролике показали очаровательные виды средневековой Англии и политические интриги при королевском дворе.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Brouhaha Entertainment.

«Игра королевы» расскажет об Екатерине Парр, аристократке выдающегося ума и сильного характера, которая становится шестой его женой жестокого короля Генриха VIII. Съедаемый паранойей Генрих везде видит предателей и врагов, а в сердце Екатерины зреет запретная страсть

Также в актёрский состав вошли Алисия Викандер, Сэм Райли, Руби Бенталл, Эрин Доэрти, Брайони Ханна, Саймон Расселл Бил, Амр Вакед, Миа Триплтон и другие. Режиссёром ленты выступил Карим Айнуз, работавший над «Невидимой жизнью Эвридики».

В российском прокате картину покажут раньше остального мира на день — 13 июня.

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