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Сборы фильма «Планета обезьян: Новое царство» в мировом прокате превысили $ 230 млн

Сборы фильма «Планета обезьян: Новое царство» в мировом прокате превысили $ 230 млн
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19 мая сборы картины «Планета обезьян: Новое царство» в мировом прокате превысили $ 230 млн. Для достижения такого результата ленте понадобилось 10 дней. От общей суммы на кинотеатры США пришлось около $ 120 млн.

Причём бюджет «Планеты обезьян: Новое царство» составил $ 160 млн, поэтому для получения прибыли ей необходимо преодолеть планку сборов в $ 320 млн. Судя по динамике, окупиться картина сможет уже в ближайшее время.

Картина продолжает историю трилогии Мэтта Ривза: по сюжету люди одичали, а среди животных началась междоусобная война из-за лидера Проксимуса, который стремится поработить другие кланы. Тем временем молодой шимпанзе Ноа отправляется в опасное путешествие вместе с девушкой по имени Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу как обезьян, так и людей.

Премьера фильма «Планета обезьян: Новое царство» состоялась 10 мая.

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Каким получился фильм «Планета обезьян: Новое царство»
Каким получился фильм «Планета обезьян: Новое царство»
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