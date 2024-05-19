Сборы фильма «Планета обезьян: Новое царство» в мировом прокате превысили $ 230 млн

19 мая сборы картины «Планета обезьян: Новое царство» в мировом прокате превысили $ 230 млн. Для достижения такого результата ленте понадобилось 10 дней. От общей суммы на кинотеатры США пришлось около $ 120 млн.

Причём бюджет «Планеты обезьян: Новое царство» составил $ 160 млн, поэтому для получения прибыли ей необходимо преодолеть планку сборов в $ 320 млн. Судя по динамике, окупиться картина сможет уже в ближайшее время.

Картина продолжает историю трилогии Мэтта Ривза: по сюжету люди одичали, а среди животных началась междоусобная война из-за лидера Проксимуса, который стремится поработить другие кланы. Тем временем молодой шимпанзе Ноа отправляется в опасное путешествие вместе с девушкой по имени Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу как обезьян, так и людей.

Премьера фильма «Планета обезьян: Новое царство» состоялась 10 мая.