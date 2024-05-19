Team Spirit — чемпион турнира BetBoom Rise of Legends по Mobile Legends: Bang Bang

Завершился турнир BetBoom Rise of Legends по Mobile Legends: Bang Bang. Чемпионом соревнования стала российская Team Spirit.

В гранд-финале чемпионата по мобильной игре в жанре MOBA «драконы» столкнулись с российской командой Royal Cybersports Club. Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу Team Spirit, которая получила за победу 500 тыс. рублей.

Итоги BetBoom Rise of Legends по MLBB:

Первое место: Team Spirit (Россия) — 500 тыс. рублей;

— 500 тыс. рублей; Второе место: Royal Cybersports Club (Россия) — 300 тыс. рублей;

— 300 тыс. рублей; Третье место: MadBulls (Россия) — 200 тыс. рублей;

— 200 тыс. рублей; Четвёртое место: Brute Force (Россия) — 150 тыс. рублей;

— 150 тыс. рублей; Пятое место: Vega (Россия) — 80 тыс. рублей;

— 80 тыс. рублей; Шестое место: The Soulless Team (Россия) — 70 тыс. рублей;

— 70 тыс. рублей; 7-8-е место: Rukh Esports (Казахстан), Victory Song Gamers (Россия) — 35 тыс. рублей;

— 35 тыс. рублей; 9-10-е место: Rekt Flava (Россия), Kneel (Россия) — 25 тыс. рублей.

Турнир BetBoom Rise of Legends по Mobile Legends: Bang Bang прошёл в онлайн-формате в период с 7 по 19 мая 2024 года. В рамках соревнования 10 команд разыграли призовой фонд в размере 1,5 млн рублей.