Team Spirit — чемпион турнира BetBoom Rise of Legends по Mobile Legends: Bang Bang
Завершился турнир BetBoom Rise of Legends по Mobile Legends: Bang Bang. Чемпионом соревнования стала российская Team Spirit.
В гранд-финале чемпионата по мобильной игре в жанре MOBA «драконы» столкнулись с российской командой Royal Cybersports Club. Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу Team Spirit, которая получила за победу 500 тыс. рублей.
Итоги BetBoom Rise of Legends по MLBB:
- Первое место: Team Spirit (Россия) — 500 тыс. рублей;
- Второе место: Royal Cybersports Club (Россия) — 300 тыс. рублей;
- Третье место: MadBulls (Россия) — 200 тыс. рублей;
- Четвёртое место: Brute Force (Россия) — 150 тыс. рублей;
- Пятое место: Vega (Россия) — 80 тыс. рублей;
- Шестое место: The Soulless Team (Россия) — 70 тыс. рублей;
- 7-8-е место: Rukh Esports (Казахстан), Victory Song Gamers (Россия) — 35 тыс. рублей;
- 9-10-е место: Rekt Flava (Россия), Kneel (Россия) — 25 тыс. рублей.
Турнир BetBoom Rise of Legends по Mobile Legends: Bang Bang прошёл в онлайн-формате в период с 7 по 19 мая 2024 года. В рамках соревнования 10 команд разыграли призовой фонд в размере 1,5 млн рублей.
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