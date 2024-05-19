Российская Team Spirit стала чемпионом PGL Wallachia Season 1 по Dota 2
Состав Team Spirit по Dota 2 стал чемпионом топ-турнира PGL Wallachia Season 1 с призовым фондом $ 1 млн.
В гранд-финале чемпионата в Румынии российская команда столкнулась с китайской Xtreme Gaming. Несмотря на поражение на первой карте, «спириты» смогли вернуться в серию и завершить её в свою пользу со счётом 3-2. Это первый чемпионский титул для «драконов» в этом сезоне.
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Итоги PGL Wallachia Season 1 по Dota 2:
- Первое место: Team Spirit (Россия) — $ 300 тыс.;
- Второе место: Xtreme Gaming (Китай) — $ 175 тыс.;
- Третье место: Team Falcons (Ближний Восток) — $ 120 тыс.;
- Четвёртое место: G2.iG (Китай) — $ 80 тыс.;
- 5-6-е место: Team Liquid (Швеция), BOOM Esports (Перу) — $ 60 тыс.;
- 7-8-е место: Aurora (Таиланд), Gaimin Gladiators (Европа) — $ 40 тыс.;
- 9-11-е место: BetBoom Team (Россия), Shopify Rebellion (Северная Америка), Team Secret (Европа) — $ 20 тыс.;
- 12-14-е место: MOUZ (Европа), nouns (Северная Америка), Virtus.pro (Россия) — $ 15 тыс.;
- 15-16-е место: Azure Ray (Китай), HEROIC (Южная Америка) — $ 10 тыс.
Турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 прошёл в LAN-формате в период с 10 по 19 мая 2024 года. В рамках соревнования 16 команд разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.
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