Российская Team Spirit стала чемпионом PGL Wallachia Season 1 по Dota 2

Состав Team Spirit по Dota 2 стал чемпионом топ-турнира PGL Wallachia Season 1 с призовым фондом $ 1 млн.

В гранд-финале чемпионата в Румынии российская команда столкнулась с китайской Xtreme Gaming. Несмотря на поражение на первой карте, «спириты» смогли вернуться в серию и завершить её в свою пользу со счётом 3-2. Это первый чемпионский титул для «драконов» в этом сезоне.

Итоги PGL Wallachia Season 1 по Dota 2:

Первое место: Team Spirit (Россия) — $ 300 тыс.;

— $ 300 тыс.; Второе место: Xtreme Gaming (Китай) — $ 175 тыс.;

Третье место: Team Falcons (Ближний Восток) — $ 120 тыс.;

Четвёртое место: G2.iG (Китай) — $ 80 тыс.;

5-6-е место: Team Liquid (Швеция), BOOM Esports (Перу) — $ 60 тыс.;

7-8-е место: Aurora (Таиланд), Gaimin Gladiators (Европа) — $ 40 тыс.;

9-11-е место: BetBoom Team (Россия) , Shopify Rebellion (Северная Америка), Team Secret (Европа) — $ 20 тыс.;

, Shopify Rebellion (Северная Америка), Team Secret (Европа) — $ 20 тыс.; 12-14-е место: MOUZ (Европа), nouns (Северная Америка), Virtus.pro (Россия) — $ 15 тыс.;

— $ 15 тыс.; 15-16-е место: Azure Ray (Китай), HEROIC (Южная Америка) — $ 10 тыс.

Турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 прошёл в LAN-формате в период с 10 по 19 мая 2024 года. В рамках соревнования 16 команд разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.