Team Spirit по Dota 2 выиграла топ-турнир в Бухаресте в день рождения своего менеджера

Российско-украинский состав Team Spirit по Dota 2 выиграл первый крупный турнир после победы на чемпионате мира The International 2023 в день рождения своего менеджера.

Сегодня Дмитрию Korb3n Белову, который собирал эту команду в конце 2020 года, исполняется 34 года. А его подопечные стали чемпионами глобального ивента PGL Wallachia Season 1 с призовым фондом $ 1 млн.

Сам Корбен кратко прокомментировал результат в своём телеграм-канале.

100% винрейт в Бухаресте, Великий Аме словил флешбэк. Спасибо моей команде за подарок на днюху. Спасибо Xtreme Gaming за финал. Невероятная команда, старые друзья.

Напомним, осенью 2021 года Team Spirit впервые выиграли чемпионат мира по Dota 2 The International 10. Тот турнир прошёл в Бухаресте, а на позиции керри у соперника, как и сегодня, был Ван Ame Чуньюй.