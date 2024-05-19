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«Если бы игра продлилась на 30 секунд больше, я бы умер»: Collapse — о финале Wallachia S1

Игрок состава Team Spirit по Dota 2 Магомед Collapse Халилов в интервью после победы в гранд-финале PGL Wallachia Season 1 поделился своими эмоциями.

Российский киберспортсмен признался, что финальный день турнира его сильно утомил. При этом Магомед отметил, что после победы на The International 2021, который также проходил в Бухаресте, он был «полон энергии».

Я очень рад, но я в то же время очень устал. Три года назад в то же самое время в Бухаресте я был полон энергии, но сейчас я очень хочу спать.

Кроме этого, Collapse обратил внимание на непреклонный характер игроков Xtreme Gaming, которые стали оппонентами «спиритов» в гранд-финале чемпионата.

Когда они написали «GG», мы все выдохнули. Если бы игра продлилась на 30 секунд больше, я бы умер. Это просто жесть. Я думал: «Сколько можно? Почему они не сдаются? Они же должны где-то ошибиться». Но они ошибки вообще практически не допускали. Финал был очень трудный. Это чуть ли не самый трудный финал в моей карьере.

В гранд-финале PGL Wallachia Season 1 российская Team Spirit одолела Xtreme Gaming со счётом 3:2 и заработала $ 300 тыс.