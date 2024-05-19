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«Соперники душу дьяволу продали за этот финал?»: капитан Team Spirit после победы на PGL

«Соперники душу дьяволу продали за этот финал?»: капитан Team Spirit после победы на PGL
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Капитан Team Spirit по Dota 2 Ярослав Miposhka Найдёнов поделился эмоциями после победы над китайской Xtreme Gaming в финале PGL Wallachia Season 1.

Мипошка отметил, что финальный день глобального чемпионата отнял очень много сил, а также отметил высокий уровень игры оппонентов.

Мы рады. Очень тяжёлый день выдался, соперник был очень силён… Я не знаю, они душу дьяволу продали за этот финал, что ли? Но опять Team Spirit, опять мы их немножко *** [разбили].

Найдёнов также поблагодарил фанатов за поддержку и отметил, что сейчас коллективу нужен отдых.

Теперь надо немножко зачилиться, надо немного отойти от этого. Спасибо всем за поддержку, продолжайте за нас болеть — как видите, вы не зря нас поддерживаете.

Ранее Team Spirit стала чемпионом топ-турнира в Румынии с призовым фондом $ 1 млн.

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