Стартует крупный онлайн-турнир DreamLeague Season 23 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн

Сегодня, 20 мая начинается глобальный турнир DreamLeague Season 23 по Dota 2. Команды будут сражаться в онлайн-формате, а призовой фонд составит $ 1 млн.

За виртуальный трофей и денежные призы будут сражаться 12 команд из всех регионов, в том числе российская BetBoom Team и ростер Tundra Esports с тремя отечественными киберспортсменами в составе.

На первом этапе коллективы будут разделены на две группы. С 20 по 22 мая они сыграют по системе «каждый с каждым». Матчи начинаются в 13:00.

Группа А: Xtreme Gaming (Китай), Team Liquid (Швеция), PSG Quest (Ближний Восток), HEROIC (Южная Америка), Gaimin Gladiators (Европа), Aurora (Таиланд).

Группа B: Tundra Esports (Европа), Team Falcons (Ближний Восток), Shopify Rebellion (Северная Америка), Natus Vincere (Украина), BetBoom Team (Россия), Azure Ray (Китай).

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В результате по две худшие команды каждой подгруппы покинут Дримлигу. Первое и второе места начнут плей-офф с верхней сетки, имея шанс на одно поражение. Матчи плей-офф пройдут с 23 по 26 мая.

Помимо призовых, на онлайн-ивенте также разыграют рейтинговые очки ESL Pro Tour — по ним определят участников глобального супертурнира Riyadh Masters. Сейчас на три оставшиеся путёвки претендуют Tundra, HEROIC, Shopify Rebellion, Aurora, Azure Ray, PSG,Quest и NAVI, а также OG и Team Spirit, которые ивент пропускают.

DreamLeague Season 23 можно будет бесплатно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, на Twitch и YouTube.