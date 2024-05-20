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Изначально «Сорвиголова: Рождённый заново» не был связан с сериалом про героя на Netflix

Изначально «Сорвиголова: Рождённый заново» не был связан с сериалом про героя на Netflix
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Винсент Д'Онофрио, сыгравший Уилсона Фиска в сериале «Сорвиголова» на Netflix, а также играющий персонажа в киновселенной Marvel, рассказал одну любопытную деталь о шоу «Рождённый заново».

Как оказалось, изначально проект не имел ничего общего с оригинальным сериалом Netflix, однако потом авторы «Рождённого заново» решили добавлять общие элементы, чтобы у зрителей сложилось впечатление связи двух вселенных.

«Рождённый заново» — мягкий перезапуск «Сорвиголовы» от Netflix. В шоу к своим ролям вернутся Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон и другие.

Шоу стартует в январе 2025 года. Первый сезон «Рождённого заново» будет состоять из 13 эпизодов, для проекта уже планируют второй сезон.

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