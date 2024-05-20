Дейзи Ридли хотела бы видеть Джона Бойегу в новой части «Звёздных войн»

Дейзи Ридли в недавнем интервью The Hollywood Reporter сообщила, что хотела бы увидеть Джона Бойегу, сыгравшего Финна в последней трилогии «Звёздных войн», в новой части франшизы со своим участием.

По словам Ридли, она была бы рада вновь поработать над лентой со своим коллегой по прошлым частям серии.

Да, это абсолютно точно. Такое чувство, что он должен быть с нами, да.

Ранее Кэтлин Кеннеди сообщала, что действие нового фильма развернётся спустя 15 лет после событий девятого эпизода «Звёздных войн». Лента расскажет о попытке мастера-джедая Рей Скайуокер восстановить Орден джедаев.