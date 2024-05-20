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Производство iPhone 16 стартует в июне — инсайдер

Производство iPhone 16 стартует в июне — инсайдер
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По данным инсайдера и главы аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants Росса Янга, Apple запустит производство iPhone 16 в июне.

Янг отметил, что большее внимание Apple уделит производству iPhone 16 и iPhone 16 Pro. В MacRumors подчеркнули, что поставщики Apple изготовят дисплеи и отправят их на заводы, которые приступят к сборке готовых моделей iPhone 16.

Ожидается, что iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max выйдут в сентябре. Это обычный месяц выпуска новых моделей самого популярного гаджета Apple. Обычная 16-я модель будет выглядеть аналогично iPhone 15, а вот размеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max увеличат.

Другие новые функции линейки iPhone 16, по слухам, включают новую кнопку «Захват» для съемки изображений и видео в альбомном режиме, более быстрые чипы серии A и прочее.

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