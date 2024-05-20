Apple больше не лидирует в Китае по продажам планшетов — впереди Huawei

По информации издания Gizchina, Apple продолжает стремительно терять китайский рынок. По последним данным, первое место в топе продаж заняла компания Huawei, обогнав Apple более чем на 10% в первом квартале года.

Рост продаж планшетов в Китае достиг 6,6% по сравнению с прошлым годом. Высокие продажи в сегментах начального и среднего уровней позволили Huawei стать лидером рынка.

Поставки планшетов Huawei в первом квартале 2024 года составили 2,59 млн единиц. Apple, занимающая вторую позицию на рынке планшетов, продолжает сохранять преимущество на рынке среднего и высокого класса. Однако отсутствие новых продуктов и высокая конкуренция со стороны китайских производителей привели к снижению общей доли рынка Apple в первом квартале.