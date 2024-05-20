Вышел трейлер фантастики «Контакты» про вторжение инопланетян в Россию

Кинокомпания «Марс Медиа» представила трейлер фантастической ленты «Контакты». Премьера фильма состоится 4 июля во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале MARS MEDIA. Права на видео принадлежат «Марс Медиа».

События фильма развернутся в недалёком будущем, когда жизнь на Земле изменилась после визита инопланетных кораблей, зависших в самых разных точках планеты. Их пассажиры — биопаги, или Виталики, как их прозвали в народе, — вырабатывают вещество под названием прак. Его предназначение, как и цель визита пришельцев, неизвестно, но медсестра Нина из тихого провинциального города надеется с помощью прака помочь больному отцу. Выйдя на контакт с Виталиком, Нина узнаёт правду о внеземных существах, которая меняет ее жизнь.

Главные роли в картине сыграли Ирина Саликова («Календарь») и Сергей Гилёв («Фишер»). Режиссёром и сценаристом выступил Дмитрий Моисеев, известный по «В объятиях моря».