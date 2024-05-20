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Windows XP моментально заражается вирусами после подключения к интернету — исследование

Windows XP моментально заражается вирусами после подключения к интернету — исследование
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Популярный YouTube-блогер Эрик Паркер провёл новый эксперимент: он решил узнать, насколько небезопасно пользоваться устаревшими операционными системами в 2024 году. Автор установил популярнейшие Windows XP и Windows 2000 на виртуальную машину и подключил их к интернету без каких-либо средств защиты.

Спустя несколько минут на Windows XP были обнаружены как минимум восемь разных вредоносных программ, которые без каких-либо проблем появились в системе. Тем временем сборка с Windows 2000 пострадала куда сильнее: уже через несколько минут на ПК появился синий экран смерти с последующей перезагрузкой ОС.

Блогер отметил, что его эксперимент демонстрирует, насколько опасен может быть интернет для устаревших операционных систем. Вышедшая спустя годы Windows 7 уже гораздо лучше справляется с несанкционированной установкой сторонних программ, однако и она защищена гораздо слабее, чем современные Windows 10 и Windows 11.

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