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GTA 6 будет игрой, которую «раньше никто и никогда не видел» — глава Take-Two

GTA 6 будет игрой, которую «раньше никто и никогда не видел» — глава Take-Two
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Генеральный директор компании Take-Two Штраус Зельник дал небольшое интервью телеканалу CNBC, в котором он поделился новой информацией о GTA 6. По мнению топ-менеджера, студия Rockstar Games готовит уникальную игру, которая должна превзойти все ожидания публики.

Зельник отметил, что на разработку таких проектов уходит много времени — особенно когда производство ведётся сотрудниками, которые стремятся выпустить совершенную игру.

Когда дело касается экстраординарных игр, а GTA 6 именно такая игра, то они должны превосходить даже самые смелые ожидания. Rockstar Games стремится к совершенству и собирается выпустить игру, которую раньше никто и никогда не видел.

Релиз GTA 6 состоится осенью 2025 года на PS5 и Xbox Series с субтитрами на русском языке. Позже игра наверняка доберётся и до ПК.

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