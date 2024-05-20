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74% российских геймеров скачивали пиратские игры в 2024 году — исследование

74% российских геймеров скачивали пиратские игры в 2024 году — исследование
Skull and Bones
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За первые четыре месяца 2024 года российские геймеры скачали нелицензионных игр на сумму более 118 млрд рублей — об этом пишет «Газета» со ссылкой на исследование XYZ School.

По данным аналитиков, три из четырёх любителей видеоигр хоть раз успели загрузить пиратскую копию вместо покупки лицензии — это 74% российских геймеров. При этом больше половины пиратов (54%) скачали не больше трёх «бесплатных» игр.

Эксперты связывают столь высокий уровень пиратства с санкциями и другими ограничениями со стороны разработчиков, издателей и платёжных систем. При этом некоторые юристы видят одно из решений проблемы во введении штрафов за скачивание пиратских игр, как это происходит в Германии и некоторых других странах.

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