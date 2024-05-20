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Инженеры воссоздали костюм из «Дюны», перерабатывающий пот в питьевую воду

Инженеры воссоздали костюм из «Дюны», перерабатывающий пот в питьевую воду
Аудио-версия:
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Авторы YouTube-канала Hacksmith Industries смогли за один день сделать костюм, функционально напоминающий тот, что использовали герои фантастического фильма «Дюна».

В картине Дени Вильнёва костюм собирал и перерабатывал влагу с тела человека, превращая её в питьевую воду. Инженерам удалось доказать, что ничего невозможного в этом нет — специальное устройство притягивало и собирало пот с тела, затем фильтруя его и передавая в рот через специальную трубку.

Видео доступно на YouTube-канале Hacksmith Industries. Права на видео принадлежат Hacksmith Industries.

Некоторые учёные отметили, что подобная система могла бы отлично работать при выходе человека в открытый космос. Сейчас таким образом перерабатывается вода на МКС — в результате она получается чище, чем на Земле.

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