Инженеры воссоздали костюм из «Дюны», перерабатывающий пот в питьевую воду

Авторы YouTube-канала Hacksmith Industries смогли за один день сделать костюм, функционально напоминающий тот, что использовали герои фантастического фильма «Дюна».

В картине Дени Вильнёва костюм собирал и перерабатывал влагу с тела человека, превращая её в питьевую воду. Инженерам удалось доказать, что ничего невозможного в этом нет — специальное устройство притягивало и собирало пот с тела, затем фильтруя его и передавая в рот через специальную трубку.

Видео доступно на YouTube-канале Hacksmith Industries. Права на видео принадлежат Hacksmith Industries.

Некоторые учёные отметили, что подобная система могла бы отлично работать при выходе человека в открытый космос. Сейчас таким образом перерабатывается вода на МКС — в результате она получается чище, чем на Земле.