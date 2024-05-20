В продолжении «Песочного человека» появятся Судьба, Сумасшествие и Блудный сын — кадры

Во втором сезоне сериала «Песочный человек» от Netflix появятся три персонажа из Вечных, которых не было в первом сезоне — Судьба, Сумасшествие и Блудный сын.

Авторы сериала показали, как будут выглядеть герои и кто их сыграет. Так, роль Судьбы, первого из старейшего из Вечных, досталась Эдриану Лестеру («Послезавтра», «Виртуозы»).

Фото: Netflix

Сумасшествие в «Песочном человеке» исполнит Эсме Крид-Майлс, известная по сериалам «Легенда о Vox Machina» и «Ханна».

Фото: Netflix

В свою очередь, Блудного сына сыграет Бэрри Слоун («Шесть», Капитан Прайс из Call of Duty).

Фото: Netflix

Первый сезон «Песочного человека» от Netflix вышел в августе 2022 года и собрал положительные отзывы аудитории. Когда выйдет продолжение экранизации комикса Нила Геймана и DC, пока неизвестно.