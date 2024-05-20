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Исторический боевик «Золото Умальты» выйдет в онлайне на Okko 22 мая

Боевик «Золото Умальты» про ограбление в России начала XX века выйдет в онлайне 22 мая
Аудио-версия:
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Художественный фильм «Золото Умальты» спустя полтора месяца после премьеры в кинотеатрах будет доступен в онлайн-формате — 22 мая лента появится в библиотеке сервиса Okko.

Исторический боевик в сеттинге России времён Первой мировой войны рассказывает о банде грабителей, которые похищают с обоза 40 пудов золота. Владелец в попытках избежать банкротства едет на место происшествия и нанимает головорезов, чтобы вернуть утерянное.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Лента основана на реальном происшествии. Главные роли сыграли Александр Самойленко («Холоп», «Ночной дозор», «Папины дочки»), Артём Ткаченко («Вампиры средней полосы», «The Тёлки») и Софья Эрнст («Союз спасения», «Содержанки»).

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