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Хью Джекман пригласил Райана Рейнольдса в кино на «Дэдпула и Росомаху»

Исполнители главных ролей в супергеройском фильме «Дэдпул и Росомаха» записали короткий проморолик, посвящённый старту продаж билетов на премьерные сеансы картины.

На видео Хью Джекман (Росомаха) приглашает Райана Рейнольдса (Дэдпул) в кино, а тот вспоминает моменты их ожесточённых сражений в ходе картины.

Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Райану Рейнольдсу.

Сюжет единственного фильма Marvel в этом году расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание, где он впервые встретится с Росомахой.

«Дэдпул 3» начнут показывать в кинотеатрах с 26 июля — ранее старту продаж билетов посвятили отдельный трейлер. В России фильм выйдет позже в неофициальном формате.