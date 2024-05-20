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Вышел новый трейлер фильма «Собиратель душ» — триллера с Николасом Кейджем

Вышел новый трейлер фильма «Собиратель душ» — триллера с Николасом Кейджем
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Создатели предстоящего фильма «Собиратель душ» представили новый большой трейлер картины в преддверии её скорого релиза.

Лента расскажет историю агента ФБР, которая выслеживает серийного маньяка по кличке Длинноногий. Приближаясь к разгадке тайны, девушка всё отчётливее осознаёт свою связь с преступником и его целью.

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат Saturn Films.

Главные роли в «Собирателе душ» исполнили Николас Кейдж и Майка Монро («День труда», «В объятьях лжи»). Режиссёром выступает Осгуд Перкинс, известный по работе над хоррором «Гретель и Гензель».

Фильм начнут показывать в кинотеатрах мира с 12 июля, а официальный прокат в России начнётся немного позже — с 25 июля.

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