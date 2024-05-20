Россия впервые в истории запустила спутники связи 5G

Российская компания «БЮРО 1440» запустила в космос три новых спутника низкоорбитальной связи — впервые в истории они используют стандарт 5G NTN. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в Минцифры.

Отмечается, что это уже вторая подобная миссия — первая позволила достичь скорости 48 Мбит/с при задержке 42 мс. Теперь на спутниках установлено больше нового оборудования, что должно дополнительно улучшить скорость и качество связи.

Результаты миссии «Рассвет-2» станут известны в ближайшие месяцы. В это время предстоит провести несколько важных экспериментов, которые должны приблизить старт работы широкополосной спутниковой связи в России.

В следующем году в РФ должны установить более тысячи базовых станций связи 5G.