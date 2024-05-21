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Фильм «Каскадёры» с Райаном Гослингом вышел в онлайне

Фильм «Каскадёры» с Райаном Гослингом вышел в онлайне
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Фильм «Каскадёры», в котором главную роль сыграл Райан Гослинг, уже вышел в онлайне. Картину можно посмотреть на зарубежных онлайн-площадках.

Комедийный боевик пробыл в прокате меньше трёх недель. За всё время он собрал кассу в размере $ 127 млн, не окупив даже бюджет, который составил $ 140 млн.

Фильм «Каскадёры» рассказывает о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой самый первый фильм в карьере.

Поставил ленту Дэвид Литч, известный по «Быстрее пули». Вместе с Гослингом в картине снялись Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон и другие актёры. С нашим обзором ленты можно ознакомиться в материале ниже.

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