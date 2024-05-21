Матвей Лыков рассказал, что помогло ему сыграть злодея в фильме «Майор Гром: Игра»

Актёр Матвей Лыков в интервью газете «Комсомольская правда» рассказал про работу над фильмом «Майор Гром: Игра». Напомним, в ленте он сыграл главную злодейскую роль — Августа ван дер Хольта.

По словам Лыкова, жизненный опыт помог ему как можно лучше и реалистичнее воплотить образ ван дер Хольта. На артиста в том числе повлияло и его тяжёлое детство, проведённое в Санкт-Петербурге 90-х годов.

Моего героя зовут Август ван дер Хольт — это предприниматель со своими интересами, который появляется в Петербурге, чтобы реализовать свои планы. Исполняя эту роль, я использовал свой жизненный опыт и свои впечатления. Я человек, который вырос в Санкт-Петербурге в 90-е, в спальном районе. Градус опасности был довольно высокий. После этого всё в мире казалось максимально безопасным.

Премьера ленты состоится 23 мая. Режиссёром картины выступил Олег Трофим, снявший первый фильм и «Гром: Трудное детство». К главной роли вернулся Тихон Жизневский.

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