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Отечественный смартфон Р-ФОН на базе ОС «Роса» поступит в продажу в 2025 году

Отечественный смартфон Р-ФОН на базе ОС «Роса» поступит в продажу в 2025 году
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Производитель АО «Рутек» планирует начать розничные продажи первого отечественного смартфона Р-ФОН в 2025 году. Стоимость гаджета компания также сообщит отдельно. Об этом глава «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» (АППСИМ) Владимир Зыков рассказал изданию Hi-Tech Mail.ru.

Презентация смартфона Р-ФОН состоялась в декабре 2023 года. Гаджет получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2412х1080 пикселей с частотой обновления экрана 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G99 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Р-ФОН оснащён батареей ёмкостью 5000 мА/ч и разъёмом 3,5 мм для подключения наушников.

Смартфон работает на базе российской ОС «Роса» с возможностью запускать Android-приложения с помощью эмуляции. Гаджет получил собственный магазин приложений «РОСА Маркет», собственное приложение «Мессенджер», а также программу «Диск» для облачного хранения данных.

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