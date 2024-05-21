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Дональд Трамп хочет подать в суд на авторов фильма «Ученик» о его биографии

Дональд Трамп хочет подать в суд на авторов фильма «Ученик» о его биографии
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп угрожает судом создателям биографического фильма «Ученик», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.

Лента рассказывает о становлении самого Трампа в качестве миллиардера в годы его молодости. Главные споры у политика вызвала сцена, на котором исполняющий его роль Себастьян Стэн насилует свою первую жену.

Мы будем подавать иск, чтобы опровергнуть явно ложные утверждения этих псевдорежиссёров. Этот «фильм» — чистая клевета, он не должен выйти в свет и даже не заслуживает места в отделе DVD-дисков по скидке. Его место — в мусорном баке.

Первая жена Трампа действительно рассказывала о насилии со стороны бывшего мужа, но в 2015 году отказалась от своих слов.

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