Анонсирован летний турнир Elite League Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 800 тыс.

Турнирный оператор ESB анонсировал чемпионат Elite League Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 800 тыс. Это будет второй ивент в рамках данной серии турниров.

Проведение соревнования запланировано на конец июля — начало августа 2024 года. Ивент пройдёт в несколько этапов:

швейцарская система — с 25 по 27 июля;

групповая стадия — с 28 по 31 июля;

плей-офф — со 2 по 4 августа.

Часть участников попадёт на турнир через отборочные. Открытые квалификации в таких регионах, как Северная и Южная Америка, Западная и Восточная Европа, а также Китай и Юго-Восточная Азия, пройдут с 22 по 25 мая. Закрытый этап отборочных состоится в период с 24 по 29 июня.

Как сообщается в анонсе, остальные подробности Elite League Season 2, включая место проведения и участников, станут известны вскоре.

Первый турнир серии Elite League с призовым фондом $ 1 млн прошёл в онлайн-формате в период с 31 марта по 14 апреля 2024 года. Чемпионом ивента стала китайская Xtreme Gaming.